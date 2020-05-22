بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 أيار 2020
آخر الأخبار
العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ نائب ينتقد رفع صور خامنئي والحوثي في بغداد وديالى الكاظمي يوفد مبعوثاً للرياض.. ومصادر مطلعة: يستنجد بالسعودية لإنقاذ العراق من الإفلاس نائب: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة الزيادي يوجه رسالة نارية لوزراء في حكومة الكاظمي يلتقون المالكي الطائي: لولا تواجد القوات الأمريكية لما استطعنا استعادة شبر من الأراضي التي سيطر عليها داعش عائلة المعلق الرياضي الشهير مؤيد البدري تنفي أنباء وفاته كذبة قرداش الإرهابي وتفجير سامراء.. دعاية الكاظمي الفارغة لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟ باسم قاسم : الغاء الدوري سيسبب ضررا كبيرا للمنتخبات العراقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 12:29 م

المرأة النيابية : اشراك المرأة بصنع القرار غيرموجود بتفكير الكتل

5e99c84a4c59b71d40674dde
المرأة النيابية : اشراك المرأة بصنع القرار غيرموجود بتفكير الكتل


اكدت لجنة المرأة   النيابية ،  ان كوتا النساء بالحكومة بحاجة لتعديل دستوري ، مبينة :" ان اقحام المرأة بموقع صنع القرار غير موجود بتفكير الكتل".

وقالت نائبة رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في تصريح صحفي :" ان  تمثيل المرأة في الحكومة الحالية تراجع عمّا كان عليه في الحكومات السابقة"، موضحة :" ان النساء تمثّلن بـست  وزارات في حكومة 2005، ثم انخفض العدد إلى 4 وزارات ثم وزارتين، واخيراً وزارة واحدة في حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي".

واضافت: "ان اقحام المرأة في موقع صنع القرار غير موجود في تفكير الكتل السياسية، وليس من اولوياتها "، مؤكدة :" ان الفكر الذكوري همّش المرأة، على الرغم من اثبات جدارتها في القيادة والنشاط والاستجواب في البرلمان".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شعار-وزارة-العمل

العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ 22 أيار 2020 03:19 م

NB-81593-635131339252307631

نائب ينتقد رفع صور خامنئي والحوثي في بغداد وديالى 22 أيار 2020 03:09 م

باسم خشان

نائب: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة 22 أيار 2020 02:08 م

860 (1)

لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟ 22 أيار 2020 12:38 م

349

باسم قاسم : الغاء الدوري سيسبب ضررا كبيرا للمنتخبات العراقية 22 أيار 2020 12:37 م

drugs_iraq

عصابة تروج المخدرات في ثلاث مدن .. في قبضة شرطة ديالى 22 أيار 2020 12:35 م

640

مليون طلب على 600 قطعة ارض سكنية في بغداد !! 22 أيار 2020 12:34 م

New-Project-61

عالية نصيف للكاظمي : لاتقع بمستنقع عبد المهدي ! 22 أيار 2020 12:27 م

التعليقات