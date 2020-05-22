المرأة النيابية : اشراك المرأة بصنع القرار غيرموجود بتفكير الكتل





اكدت لجنة المرأة النيابية ، ان كوتا النساء بالحكومة بحاجة لتعديل دستوري ، مبينة :" ان اقحام المرأة بموقع صنع القرار غير موجود بتفكير الكتل".



وقالت نائبة رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في تصريح صحفي :" ان تمثيل المرأة في الحكومة الحالية تراجع عمّا كان عليه في الحكومات السابقة"، موضحة :" ان النساء تمثّلن بـست وزارات في حكومة 2005، ثم انخفض العدد إلى 4 وزارات ثم وزارتين، واخيراً وزارة واحدة في حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي".



واضافت: "ان اقحام المرأة في موقع صنع القرار غير موجود في تفكير الكتل السياسية، وليس من اولوياتها "، مؤكدة :" ان الفكر الذكوري همّش المرأة، على الرغم من اثبات جدارتها في القيادة والنشاط والاستجواب في البرلمان".

