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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 12:27 م

عالية نصيف للكاظمي : لاتقع بمستنقع عبد المهدي !

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عالية نصيف للكاظمي : لاتقع بمستنقع عبد المهدي !


اعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، ان  مجلس النواب يتحرى عن حقيقة تحويل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مبلغ 400 مليار دينار الى حكومة الاقليم،  مبينة انه :" اذا ثبتت حقيقة ذلك ، فان الكاظمي سيقع في المستنقع ذاته الذي وقع فيه سلفه عبد المهدي ".

وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان خبر موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحويل 400 مليار دينار الى حكومة الاقليم ، كدفعة من موازنة 2020 ، لم نتأكد منه بالوقت الحاضر"،  مشيرة الى :" ان هناك تحركا برلمانيا للتاكد من صحة الخبر او عدمها " .

واضافت انه :" اذا تم التأكد من تحويل الكاظمي هذا المبلغ الى الاقليم ، فهذا  يعني انه  سيضع نفسه في حرج كبير ، وسيقع في المستنقع ذاته الذي وقع فيه سلفه عبد المهدي".

وكانت وسائل اعلام كردية نقلت، عن مصدر في مجلس وزراء اقليم كردستان ، ان الكاظمي وافق على تحويل مبلغ 400 مليار دينار الى  الاقليم ، وذلك بعد 48 ساعة فقط على اعلانه بان الميزانية خاوية".
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