عالية نصيف للكاظمي : لاتقع بمستنقع عبد المهدي !





اعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، ان مجلس النواب يتحرى عن حقيقة تحويل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مبلغ 400 مليار دينار الى حكومة الاقليم، مبينة انه :" اذا ثبتت حقيقة ذلك ، فان الكاظمي سيقع في المستنقع ذاته الذي وقع فيه سلفه عبد المهدي ".



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان خبر موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحويل 400 مليار دينار الى حكومة الاقليم ، كدفعة من موازنة 2020 ، لم نتأكد منه بالوقت الحاضر"، مشيرة الى :" ان هناك تحركا برلمانيا للتاكد من صحة الخبر او عدمها " .



واضافت انه :" اذا تم التأكد من تحويل الكاظمي هذا المبلغ الى الاقليم ، فهذا يعني انه سيضع نفسه في حرج كبير ، وسيقع في المستنقع ذاته الذي وقع فيه سلفه عبد المهدي".



وكانت وسائل اعلام كردية نقلت، عن مصدر في مجلس وزراء اقليم كردستان ، ان الكاظمي وافق على تحويل مبلغ 400 مليار دينار الى الاقليم ، وذلك بعد 48 ساعة فقط على اعلانه بان الميزانية خاوية".

