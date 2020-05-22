ما قصة الابار النفطية المهملة من تسعينات القرن الماضي ؟





اكد النائب احمد مظهر الجبوري، ان محافظة ديالى تضم 6 مواقع نفطية غير مستغلة تضم الكثير من الآبار المنتجة.



وقال الجبوري في تصريح صحفي :" هناك حقائق ينبغي ان يعرفها الرأي العام في ديالى ، لعل ابرزها احتواء المحافظة على 6 مواقع نفطية مهمة تضم الكثير من الآبار المنتجة التي جرى حفرها في عقد التسعينات من القرن الماضي ، ثم تركت دون اية رعاية بعد احتلال العراق 2003 ".



واضاف :" ان الآبار جاهزة للانتاج ، حتى شبكة الانابيب موجودة ، خاصة في اطراف ناحية جلولاء ومنطقة نجانة بالاضافة الى مناطق اخرى ، لكن لانعرف اسباب غض النظر عنها رغم انها تشكل ثروة وطنية كبيرة ".



ودعا الجبوري الى جعل ديالى محافظة نفطية من خلال الاعتناء بالابار الموجودة ودفع وتيرة الانتاج للامام ، لانعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل ".



وكانت ديالى شهدت في عقد التسعينات من القرن الماضي اعمار حفر الكثير من الآبار النفطية في مناطق ومدن حوض حمرين ، التي تضم احتياطات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي.

