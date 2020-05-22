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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 12:19 م

ما قصة الابار النفطية المهملة من تسعينات القرن الماضي ؟

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ما قصة الابار النفطية المهملة من تسعينات القرن الماضي ؟


اكد النائب احمد مظهر الجبوري، ان محافظة  ديالى تضم 6 مواقع نفطية غير مستغلة تضم الكثير من الآبار المنتجة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي :" هناك حقائق ينبغي ان يعرفها الرأي العام في ديالى ، لعل ابرزها احتواء المحافظة على  6 مواقع نفطية مهمة تضم الكثير من الآبار المنتجة التي جرى حفرها في عقد التسعينات من القرن الماضي ، ثم تركت دون اية رعاية بعد احتلال العراق 2003 ".

واضاف :" ان الآبار جاهزة للانتاج ، حتى شبكة الانابيب موجودة ، خاصة في اطراف ناحية جلولاء ومنطقة نجانة  بالاضافة الى مناطق اخرى ، لكن لانعرف اسباب غض النظر عنها رغم انها تشكل ثروة وطنية كبيرة ".

ودعا الجبوري الى  جعل ديالى محافظة نفطية من خلال الاعتناء بالابار الموجودة ودفع وتيرة الانتاج للامام ، لانعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل ".

وكانت ديالى شهدت في عقد التسعينات من القرن الماضي اعمار حفر الكثير من الآبار النفطية في مناطق ومدن حوض حمرين ، التي تضم احتياطات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي.
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