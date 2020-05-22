المحمداوي : الحلبوسي تجاهل طلب 163 نائبا !





حمل النائب عن ائتلاف"النصر" جمال المحمداوي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب، مشيرا الى:" ان 163 نائبا قدموا طلبا للحلبوسي لاستمرار عقد جلسات المجلس ، الا انه تغافل عنه عمدا ".



وقال المحمداوي في تصريح صحفي :" ان تعطيل عمل مجلس النواب هذه المدة الطويلة ، يتحمله مباشرة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ، ولابد للكتل السياسية من اتخاذ موقف جاد تجاه رئيس المجلس".



واضاف :" ان عددا من اعضاء مجلس النواب ، بحدود 163 نائبا ، قدموا خلال الاسبوع الجاري طلبا الى رئيس المجلس محمد الحلبوسي للاستمرار بعقد جلسات المجلس دون حصره بفقرة واحدة تتعلق باكمال الوزارة ".



واوضح المحمداوي :" ان هذا الموقف من قبل الحلبوسي ، عده النواب تجاهلا متعمدا ، لابد من موقف حازم تجاهه".