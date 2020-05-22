الكاظمي: نواجه تحديات خطيرة .. و 4 محاور لعمل الحكومة لانتشال العراق من أزمته

حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، 4 أهداف لحكومته، كاشفا عن إحباط "غزوة" إرهابية مؤخرا.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحسب بيان لمكتبه ، إن "الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة".

وعن أهداف الحكومة الحالية ، أكد الكاظمي أن "للحكومة مجموعة أهداف، في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تاريخه ، ونحاول إيجاد حلول صعبة لاتنعكس على المواطنين ، وكذلك مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط داعش حيث أحبطنا (غزوة ) ارهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي القينا عليه القبض مؤخرا".

وتابع "الهدف الآخر هو الوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة ، الى جانب التحدي الصحي وجائحة كورونا ، داعيا المحافظين الى العمل المشترك لمواجهة التحديات وتركيز الجهود على قطاعي الكهرباء والمياه والاستثمارات المجدية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء "أننا مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال".

ودعا الكاظمي الى "بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين".

وبحث اجتماع الهيئة العليا موازنة الدوائر البلدية والإيرادات المحلية والتعرفة الگمرگية ، إلى جانب الملف الأمني والصحي ، وعرض السادة المحافظون واقع الخدمات والمنظومة الكهربائية واستعداداتهم لفصل الصيف ، ومايتعلق بمجالات الصحة والزراعة والمياه والتربية والأبنية المدرسية".