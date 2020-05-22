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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 11:52 ص

خامنئي يحرض أذرعه وميليشياته الإرهابية ويهاجم الأنظمة العربية في كلمته بـ“يوم القدس“

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قال المرشد الإيراني  علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن  إن معركة تحرير فلسطين ”فرض وجهاد“.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمناسبة ”يوم القدس العالمي“.
وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد اسرائيل هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا، وان المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية".
وأكد أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".
وأشار إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".
ولفت إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة" على حد تعبيره.
وتابع "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات ".
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