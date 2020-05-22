الازمة المالية .. اقتراحات نظرية وافتراضية .. احلاها بطعم العلقم !!



تواجه حكومة مصطفى الكاظمي جملة تحديات جدية ، في مقدمتها الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط ، اضافة الى جائحة كورونا وعودة نشاط تنظيم داعش الارهابي ، اضافة الى المشاكل والخلافات السياسية المزمنة ..



ومع اهمية وخطورة كل هذه التحديات ، الا ان الازمة المالية تبقى هي التحدي الاكبر والاكثر تأثيرا على مستقبل الحكومة والدولة العراقية عموما ، باعتبار ان كل التحديات الاخرى ، الصحية منها والامنية ، مرتبطة ارتباطا مباشرا بها لحاجتها الماسة الى التمويل ..



وتحاول الحكومة معالجة هذه الازمة والتقليل من آثارها قدر المستطاع ، دون ان يؤثر ذلك على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، تجنبا لاثارة الشارع مرة اخرى ، وهو الملتهب اساسا وينتظر صيفا ساخنا بدأت تظهر ملامحه منذ الان مع هبوط قدرة الكهرباء على التجهيز المطلوب ..



اللجنة المالية النيابية، تدرك خطورة الموقف ، وبينت :" ان ايرادات الدولة النفطية لاتسد 20% من رواتب الموظفين في حال بقاء اسعار النفط على حالها للاشهر المقبلة ".



وحسب عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي ، فان الدولة العراقية تعيش ازمة مالية كبيرة لسببين ، الاول عدم اقرار الموازنة والثاني انخفاض اسعار النفط "، مبينا :" ان رواتب شهر ايار تم تأمينها ، الا ان المخاوف من الاشهر المقبلة"..



وتعددت المقترحات والحلول لتجاوز الازمة والتغلب عليها ، وهي اغلبها حلول نظرية افتراضية عجزت الحكومات المتعاقبة عن تنفيذها على مدى الاعوام السبعة عشر الماضية ، بسبب تفشي الفساد المالي والاداري .



عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، تحدث عن ثلاثة حلول لمواجهة ازمة العراق المالية، مؤكدا في الوقت ذاته :" ان رواتب الموظفين خط احمر وهم ليسوا المتسببين بالازمة ".



حلول الجبوري تتمثل بتفعيل الكمارك والضرائب وتعزيز ملف الصناعة والزراعة وضبط المعابر الحدودية التي تخضع لسيطرة "عصابات " .



واشار الجبوري الى :" ان الوضع المالي للعراق حرج جدا والازمة كبيرة ، وضبط الكمارك والمعابر سيوفر مليارات الدولارت سنويا يمكنها الاسهام في حل جزء من الازمة " مؤكدا ان رئيس الوزراء سيلجا للاقتراض الخارجي والداخلي لتأمين السيولة المالية لتسديد النفققات ومنها الرواتب .



لكن اللجوء الى الاقتراض ، وان كان سيشكل جزءا من حل مؤقت ، لكنه سيسبب على المدى البعيد مشاكل اقتصادية كبيرة ، خصوصا وان العراق مثقل بالديون ، ويحتاج الى تخصيص جزء من الموازنة ، التي تعاني اساسا من عجز كبير ، لتسديد جزء من هذه الديون ..



وحسب الخبير الاقتصادي صالح الهماش، فان ديون العراق ، الخارجية والداخلية ، تجاوزت 132 مليار دولار ، مؤكدا :" ان القروض المقبلة ستكون بشروط وفوائد قاسية للغاية "..



واكد الهماش :" ان الحكومات المتعاقبة لم تدرك حجم التلاعب بمقدرات العراق ، واستشمار الاموال الفائضة من ارتفاع اسعار النفط في مشاريع استثمارية وتجارية تسهم في انعاش الاقتصاد"، مشيرا الى :" ان العراق يتفاوض حاليا مع الجهات المانحة لعدم تسديد 11 مليار دولار مستحقة عليه من القروض السابقة ، فضلا عن الازمة الاكبر وهي تسديد الرواتب".



وخلص الخبير الاقتصادي الى القول :" ان الحديث عن اجراءات اصلاحية لانعاش الاقتصاد غير مجد ، لان الحكومة ستهمل اي مشروع اقتصادي فور ارتفاع اسعار النفط مجددا" ...



ف.ا

Copy