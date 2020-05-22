مقرر خلية الازمة النيابية: الحظر المناطقي "اكذوبة" والنظام الصحي قد ينهار خلال 10 ايام





وصف مقرر الازمة النيابية، النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الحظر المناطقي بـ"الاكذوبة"، محذرا من انهيار النظام الصحي خلال 10 ايام.



وقال الموسوي في تصريح صحفي : " ان النظام الصحي في العراق سيشهد انهيارا خلال العشرة ايام المقبلة في حال لم تتخذ الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا اجراءات صارمة".



واشار الى ان "الحجر المناطقي ما هو الا اكذوبة لن تحقق نتائج على ارض الواقع ، وهذا ما رصدناه خلال جولاتنا الميدانية في العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة".



وطالب الموسوي بالالتزام باجراءات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي في ظل ازدياد اعداد المصابين، والذي ينذر بخطر كبير قد ينهار بسببه النظام الصحي في البلاد باكمله ، وتخرج الامور عن السيطرة خاصة في العاصمة بغداد".



واكد ان : "على الحكومة والجهات الامنية والصحية تحمل مسؤوليتها بشكل كامل تجاه هذه الكارثة.



ف.ا