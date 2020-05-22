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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 10:13 ص

القبض على العصابة التي اغتالت المشرف العام لمؤسسة الرشيد الاعلامية

القبض على متهمين


القت القوات الامنية القبض على العصابة  التي اغتالت المشرف العام لمؤسسة الرشيد الاعلامية في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

 وقال بيان لوزارة الداخلية ان  قوة من مديرية مكافحة الاجرام في بغداد ، القت القبض على العصابة الاجرامية المكونة من خمسة متهمين ،  التي قامت باغتيال  المرحوم (نزار ذنون الطائي) المشرف العام لمؤسسة الرشيد الاعلامية في منطقة حي الجامعة".

واوضح انه :" بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترف افراد العصابة  بقيامهم باطلاق النار على المجنى عليه ، كما اعترفوا بجرائم اغتيال اخرى وجرائم تهديد وابتزاز ،.

ف.ا
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