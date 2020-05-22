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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 10:10 ص

الصيهود يشدد على اهمية فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها حسب اسعار السوق

محمد الصيهود


شدد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود على اهمية فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها حسب اسعار السوق.

واوضح الصيهود في بيان صحفي انه : يجب على الحكومة الاسراع بفتح تحقيق بشان ملفات عقارات الدولة في جميع المحافظات ومنح مكافأة لا تزيد عن ٥% من قيمة العقار لكل من يبلغ عن العقارات التي تم تحويلها الى اشخاص متنفذين او احزاب بالتزوير واعادتها الى الدولة لبيعها او ايجارها حسب القانون ".

واضاف ان : آفة الفساد نخرت الاقتصاد العراقي بل واغلب مفاصل الدولة ولم يترك شاردة او واردة الا واستحوذ عليها من خلال اشخاص او احزاب اولجان اقتصادية بالتالي على الحكومة انقاذ ما يمكن انقاذه من سطوة الفساد المستشري وذلك بتطبيق القانون بحق المفسدين ومن يرعى فسادهم ".

ف.ا
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