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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 22 أيار 2020 10:08 ص

تسجيل 153 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

كورونا-العراق

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 6 أشخاص بالوباء، وشفاء 45 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى وميسان وواسط".

وذكرت الوزارة، أن مجموع الإصابات في عموم القطر بلغ 3877 حالة، والوفيات 140، كما بلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض 2483.

وأكدت الصحة العراقية، فحص أكثر من 6 آلاف نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ما يقارب الـ170 ألف عينة.

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