مفوضية حقوق الانسان تؤكد عدم امكانية انهاء ملف المغيبين او المختطفين دون تعاون حكومي



اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي عدم امكانية انهاء ملف المغيبين او المختطفين في حال لم تقم الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى.



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان اجمالي الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى المفوضية في المناطق المحررة عن فقدان منذ بداية عام 2017، بلغ 8615 شكوى، معظمها في محافظة نينوى".



واعترف البياتي بصعوبة قضية المغيبين والمختطفين، مبينا انه :" لا يمكن معرفة مصيرهم، سواء كانوا مطلوبين باحكام قضائية او معتقلين او محكومين او قتلوا في المعارك، ".



وعن المخطوفين من الناشطين وجماعات الحراك ، اوضح :" ان العدد الموثق يبلغ 75 ناشطاً، أطلق سراح 25 منهم فقط".

ف.ا