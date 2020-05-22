مظهر محمد صالح : الحكومة اقترضت من المصارف لتامين رواتب ايار



أعلن المستشار المالي للحكومي مظهر محمد صالح ان الحكومة اقترضت من المصارف لتامين رواتب شهر أيار، ملمحا الى وجود مشكلة في تامين مرتبات شهر حزيران.



وقال صالح ، ان "حصيلة الإيرادات لشهر ايار الجاري أقل من 2 ترليون دينار في حين الحاجة الى اكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتامين الرواتب عدا مصروفات الدولة الاخرى"، مبينا ان "الإيرادات غير النفطية قليلة جدا حيث تبلغ حوالي 100 مليار دينار شهريا".



واضاف ان " الحكومة امنت رواتب الشهر الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية.



واكد وجود مشكلة كبيرة في كيفية تامين رواتب شهر حزيران لاسيما وان ايرادات النفط لشهر ايار ضعيفة جدا.



ف.ا