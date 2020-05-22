ثمانية نواب من البصرة يخولون رئيس الوزراء اختيار شخصية من البصرة لإدارة وزارة النفط





كشفت وثيقة موقعة من ثمان نواب من محافظة البصرة عن تخويل رئيس مجلس الوزراء اختيار شخصية كفوءة ونزيهة من العاملين في القطاع النفطي ليكون وزيرا للنفط.



وحددت الوثيقة حق رئيس الوزراء في اختيار تشكيلته الحكومية بعيدا عن الضغوطات.



ف.ا