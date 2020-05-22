ثمانية نواب من البصرة يخولون رئيس الوزراء اختيار شخصية من البصرة لإدارة وزارة النفط

كشفت وثيقة موقعة من ثمان نواب من محافظة البصرة عن تخويل رئيس مجلس الوزراء اختيار شخصية كفوءة ونزيهة من العاملين في القطاع النفطي ليكون وزيرا للنفط. وحددت الوثيقة حق رئيس الوزراء في اختيار تشكيلته الحكومية بعيدا عن الضغوطات. ف.ا Copy أخبار متعلقة نائب : عملية اختيار وزير النفط اصبحت " مسرحية " !! عواد يدعو نواب البصرة للتنازل عن أصواتهم للمتظاهرين لاختيار مرشح النفط نائبة عن البصرة : سنقدم 3 مرشحين والكاظمي يختار احدهم نهاية الاسبوع الحالي نائب عن البصرة يحدد معايير اختيار مرشح وزارة النفط نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط ! المرشدي : الصراع الاقليمي عامل رئيس في ازمة اختيار رئيس الوزراء