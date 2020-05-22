الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الطاقة الأمريكي



تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت، هنأه فيه على تولي رئاسة الحكومة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا في مجال الطاقة.



واكد الكاظمي حسب بيان لمكتبه اهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما مع رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات الامريكية في مجال الطاقة، وتذليل المصاعب امامها، خصوصا في مجال استثمار الغاز المصاحب.



واشار البيان الى ان الجانبين اكد اهمية الحاجة الى التنسيق بين المنتجين والمستهلكين عالميا من اجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية.



ف.ا