تربية برلمان كردستان تدرس اقتراح سنة عبور للصفوف غير المنتهية

كشفت لجنة التربية والدراسات العلیا في برلمان كردستان، الخميس، انها ستناقش مصير السنة الدراسية الحالية في الاقليم بعد عطلة عيد الفطر.

وقال فرید یعقوب عضو اللجنة ، ان لجنته ستناقش بعد العيد مصير السنة الدراسية بخاصة على ضوء التطورات الحاصلة فيما يخص وباء كورونا.

واضاف ”اذا ازداد الوضع سوءا وتم تسجیل حالات اخری، سوف نقترح لوزارة التربیة اقرار سنة عبور للصفوف غير المنتهية او أي قرار یكون في مصلحة الطلاب“.

وتجري وزارة تربية الاقليم استعدادات لاجراء امتحانات الفصل الثاني للطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر إعدادي إلى جانب المعاهد وجميع الصفوف المهنية غير المنتهية والدراسة الإسلامية، في الاول من حزيران المقبل، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر في 11 تموز المقبل.