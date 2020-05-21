علاوي مهاجما الصحة العالمية : مستقبلنا ومستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غيركفوءة !

انتقد زعيم ائتلاف "الوطنية" اياد علاوي، دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا التي غزت العالم من حيث الاستعداد لوقف انتشار الوباء.



وقال علاوي، في بيان صحفي :" ان دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا التي غزت العالم ضعيف من حيث الاستعداد لوقف انتشارها او من حيث التنبؤ بالجائحة أو غيرها ، مع وجود ادلة واضحة على حصول هكذا احتمال".



واضاف :" لا نستطيع وضع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غير كفوءة ".



واشار علاوي الى انه "تقدم خلال الاجتماع الاخير لمجلس العلاقات العربية والدولية مع الامين العام لجامعة الدول العربية، بمقترحٍ لتشكيل الوكالة العربية للصحة لتكون خلية ازمة واستشعار مختصة بدعم الصحة في البلدان العربية"، مبيناً :" ان الامانة العامة للجامعة اخذت بهذا المقترح وسيتم العمل عليه بعد استحصال موافقات الدول العربية ".

ف.ا