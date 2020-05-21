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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 02:13 م

القدو : المرشحون للوزارات الشاغرة سيمررون "بالاقساط"

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

رجح النائب عن تحالف "الفتح" حنين القدو، تمرير المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية بنظام "الاقساط" ،  متوقعا تمرير مرشحي ثلاث وزارات بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال القدر في تصريح صحفي :" ان الخلاف مازال قائما على بعض المرشحين الجدليين"، مشيرا  الى انه :" من الصعب تمرير الوزارات السبع المتبقية بسلة واحدة ، وقد تمرر بنظام الاقساط ".

واضاف:" ان الوزارات المتوقع تمريرها بعد عطلة العيد هي النفط ، والهجرة والمهجرين ، والزراعة"، مؤكدا :" ان القوى السياسية لم تحسم امرها لغاية الان بشأن بعض المرشحين الجدليين".

 

ف.ا

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