القدو : المرشحون للوزارات الشاغرة سيمررون "بالاقساط"

رجح النائب عن تحالف "الفتح" حنين القدو، تمرير المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية بنظام "الاقساط" ، متوقعا تمرير مرشحي ثلاث وزارات بعد عطلة عيد الفطر المبارك.



وقال القدر في تصريح صحفي :" ان الخلاف مازال قائما على بعض المرشحين الجدليين"، مشيرا الى انه :" من الصعب تمرير الوزارات السبع المتبقية بسلة واحدة ، وقد تمرر بنظام الاقساط ".



واضاف:" ان الوزارات المتوقع تمريرها بعد عطلة العيد هي النفط ، والهجرة والمهجرين ، والزراعة"، مؤكدا :" ان القوى السياسية لم تحسم امرها لغاية الان بشأن بعض المرشحين الجدليين".

ف.ا