"سائرون" يهدد : يجب تصحيح مسار الحلبوسي .. او يكون لنا كلام آخر !!



اعلن تحالف" سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، انه سيتقدم بمجموعة من المطالب الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد عيد الفطر ، تتعلق بتصحيح مساره .



وقال النائب عن التحالف، جواد الموسوي، في بيان صحفي :" ان تحالف "سائرون" سيقدم ، بعد عيد الفطر المبارك ، ورقة مطالب الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتصحيح مساره في رئاسة المجلس وتقويم عمله التشريعي والرقابي واداء لجانه النيابية ".



واضاف الموسوي:" ان هذه المطالب ستقدم مع اعطاء سقف زمني لتحقيق هذه المطالب، وبعكسه سيكون لنا كلام آخر"، على حد تعبيره ..



ف.ا