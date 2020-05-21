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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 01:42 م

الصحة: الحظر المناطقي السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من كورونا

وزارة الصحة


أكد مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة أن ان التوجه الى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من وباء كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، رياض الحلفي، ، في تصريح صحفي إن “التوجه الى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لانقاذ المواطنين من وباء كورونا”، مشيرا إلى ان “زيادة عدد الاصابات يوميا تسبب صعوبة في سيطرة المؤسسات الصحية عليها ما يؤدي الى ارتفاع معدلات الوفيات التي لا تزيد على 3.7 بالمئة بالوقت الحالي”.

وعزا الحلفي “تذبذب حالات الاصابات الى عدد الفحوصات المنفذة التي يحكمها توفر أدوات الفحص وغيرها من المستلزمات”، مؤكدا “جهوزية الوزارة لتطبيق الحظر المناطقي الذي نفذ، امس الاربعاء، في عدد من مناطق بغداد”.

واضاف ان “توجه الوزارة نحو الحظر المناطقي هو نجاحه في بعض المحافظات منها النجف الذي طبق في المشخاب بعد ظهور عدد كبير من الاصابات فيها، وتمت السيطرة عليها، وكذلك تطبيقه في القرية العصرية الشجيرية في محافظة بابل ونجحت الخطة بشكل كبير أيضا”. لافتا الى ان “الحظر المناطقي لن ينجح إلا بتعاون القوات الأمنية ووجهاء المناطق المشمولة بالحظر والاهالي أيضا”..

ف.ا
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