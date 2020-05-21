الصيهود يدعو الكاظمي الى فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية باستخدام قوات عسكرية





دعا عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ضرورة فرص سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية باستخدام قوات عسكرية .



وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : المنافذ الحدودية والمطارات واحدة من اهم الواردات التي تدر على البلد أموالا طائلة لا تقل عن الواردات النفطية التي نحن احوج مايكون اليها لخروج البلد من أزمته المادية ألتي يمر بها الان".



واضاف ان : تعظيم الواردات يمكن ان يتحقق فيما لو تمت السيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات من قبل الحكومة الاتحادية من خلال تخصيص قوة عسكرية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.



وتابع الصيهود ان المنافذ الحدودية والمطارات تدر على البلد مليارات الدولارات ولكن لم يتم السيطرة عليها من قبل الدولة انما من قبل أشخاص متنفذين واقتصاديات بعض الاحزاب ، مبينا ان" السيطرة على بعض المنافذ الحدودية وترك المنافذ الاخرى وخصوصا تلك التي تطل على الاقليم اجراء غير سليم وغير عادل ولايمكن تنفيذه.



ف.ا