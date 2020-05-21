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الخميس, 21 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 21 أيار 2020 01:13 م

انشاء صندوق تقاعد للرياضيين .. ضمن اهداف نقابتهم

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انشاء صندوق تقاعد للرياضيين .. ضمن اهداف نقابتهم


اكد نقيب الرياضيين العراقيين احمد راضي ، ان هدفه الحفاظ على حقوق اللاعبين والمدربين وانشاء صندوق للتقاعد.

وقال راضي خلال افتتاح مقر النقابة في بغداد بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس :"  اننا نحرص على متابعة الوضع الاجتماعي والمشكلات القانونية للرياضيين مع الاندية والاتحادات وكذلك التنسيق مع المؤسسات الرياضية" ، مبينا انه التقى مع محافظ بغداد الذي وعد بتخصيص الدعم للنقابة من خلال توفير مقر يليق بالرياضي العراقي وتسهيل الامور الادارية  ، وسيلتقي مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لبحث الامور المشتركة بين الوزارة والنقابة.

واشار راضي الى :" ان هذه النخبة من الرياضيين ، من مختلف الرياضات والاختصاصات ، تم انتخابها على وفق (قانون نقابات العمال بالرقم 52 لعام 1987) وتحت مظلة ورعاية اتحاد نقابات العمال ، وان هذه الخطوة هي الاولى لبناء الهيكل الاداري لمؤسسة تعنى بتنظيم العمل الاحترافي وضمان حقوق الرياضيين وتقديم المكاسب لهم ".

يشار الى ان نقابة الرياضيين العراقيين يترأسها احمد راضي ، وغانم عريبي نائبا وسعد السوداني امينا للسر وضياء حسين امينا ماليا وحسين الشافي مديرا تنفيذيا وشاكر محمد صبار وسامي عواد عضوين في مجلس الادارة.
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