انشاء صندوق تقاعد للرياضيين .. ضمن اهداف نقابتهم





اكد نقيب الرياضيين العراقيين احمد راضي ، ان هدفه الحفاظ على حقوق اللاعبين والمدربين وانشاء صندوق للتقاعد.



وقال راضي خلال افتتاح مقر النقابة في بغداد بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس :" اننا نحرص على متابعة الوضع الاجتماعي والمشكلات القانونية للرياضيين مع الاندية والاتحادات وكذلك التنسيق مع المؤسسات الرياضية" ، مبينا انه التقى مع محافظ بغداد الذي وعد بتخصيص الدعم للنقابة من خلال توفير مقر يليق بالرياضي العراقي وتسهيل الامور الادارية ، وسيلتقي مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لبحث الامور المشتركة بين الوزارة والنقابة.



واشار راضي الى :" ان هذه النخبة من الرياضيين ، من مختلف الرياضات والاختصاصات ، تم انتخابها على وفق (قانون نقابات العمال بالرقم 52 لعام 1987) وتحت مظلة ورعاية اتحاد نقابات العمال ، وان هذه الخطوة هي الاولى لبناء الهيكل الاداري لمؤسسة تعنى بتنظيم العمل الاحترافي وضمان حقوق الرياضيين وتقديم المكاسب لهم ".



يشار الى ان نقابة الرياضيين العراقيين يترأسها احمد راضي ، وغانم عريبي نائبا وسعد السوداني امينا للسر وضياء حسين امينا ماليا وحسين الشافي مديرا تنفيذيا وشاكر محمد صبار وسامي عواد عضوين في مجلس الادارة.

