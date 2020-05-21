نائب بصري : خمسة اسماء مرشحة لوزارة النفط ارسلت الى الكاظمي



اعلن النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي عن ارسال اسماء خمسة مرشحين لوزارة النفط الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لاختيار احدهم ، تمهيدا للتصويت عليه في مجلس النواب.



وقال العبادي في تصريح صحفي :" هناك اختلاف في وجهات النظر حول بعض المرشحين لحقيبة النفط ، وليس سجالا او خلافا بمعنى الاتهامات المتبادلة " ، مبينا :" ان ٢٤ نائبا عن محافظة البصرة متفقون جميعا حول خمسة اسماء قدمت الى رئيس الوزراء لاختيار احدهم لحقيبة النفط ".



واشار الى :" ان المرشحين الخمسة جميعهم مستقلون ، ولاينتمون لاية جهة سياسية" ، مبينا :" ان عملية اختيار المرشحين تمت على وفق مبدأ حصولهم على اعلى الاصوات ".