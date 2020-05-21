إحباط محاولة تفجير بعجلة مفخخة مليئة بالمتفجرات في الأنبار

افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس باحباط عملية تفجير بعجلة ملغومة في محافظة الانبار غربي .

وقال المصدر ان خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار تمكنوا من معالجة عجلة حمل مفخخة تحمل ١٢ برميلا يحتوي على مواد متفجرة مع ١٠ قناني غاز من مخلفات تنظيم داعش.

واوضح المصدر انه تمت المعالجة من قبل فريق متخصص بعد ورود نداء يفيد بوجود اجسام غريبة موجودة تحت حطام احدى المنازل دون اي حادث يذكر وحسب الاجراءات القياسية.

