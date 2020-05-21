الازمة النيابية : المناطق الشعبية غير مبالية بالحظر .. والوضع الصحي يتجه للخطر





بينت خلية الازمة النيابية، ان المناطق الشعبية التي شملت بالحظر المناطقي بسبب ارتفاع معدل الاصابات بكورونا فيها ، لم تلتزم حتى الآن باجراءات الحظر.



وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان المناطق الشعبية مازالت غير ملتزمة ، رغم اعلان الحظر المناطقي "، لافتا الى :" ان المناطق التي شملت بالحظر المناطقي لا تبالي بالمرض ولازالت تتصرف وكان الحياة طبيعية".



واضاف :" ان جميع المستشفيات المخصصة للحجر الصحي بدأت تشكو من ارتفاع معدل الاصابات وعدم قدرتها على استيعاب مصابين جدد "، مبينا :" ان الوضع الصحي بدأ يذهب نحو الخطر وقد تفقد ملاكات الصحة السيطرة على انتشار الوباء ".

