بعد العيد .. نواب البصرة يفتحون ملف الفساد في محافظتهم





اعلن نواب البصرة، عن عزمهم استضافة المحافظ اسعد العيداني بمكتب مجلس النواب في المحافظة بعد العيد ، وفتح ملفات فساد تتعلق بمديريتي التربية والصحة.



وقال النائب عن البصرة بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان العديد من الدوائر الخدمية في المحافظة غابت عنها الرقابة بعد حل مجلس المحافظة ، مما دفع بنواب البصرة الى تفعيل دورهم من خلال مراقبة اداء تلك الدوائر".



واضاف :" ان نواب البصرة لديهم استفهامات حول العديد من الملفات التي تخص مديريتي تربية وصحة البصرة" ، مشيرا الى :" ان تلك الملفات سيتم فتحها والتحقيق فيها بمكتب مجلس النواب بالمحافظة ".



واوضح :" ان هناك رأيا باستضافة المحافظ اسعد العيداني بمكتب البرلمان بالبصرة ،ومناقشة تلك الملفات معه والاستفهام حولها ..بعد عطلة عيد الفطر".