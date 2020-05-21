لجنة نيابية : جهات امنية متورطة بملف التهريب





اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية:" ان التهريب مازال مستمرا بين المحافظات، وان جهات امنية متورطة بهذا الملف ".



وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في تصريح صحفي :" ان التهريب لم ينقطع بين المحافظات ، وهو لايقل خطورة عن الارهاب ، وهناك جهات متعددة متورطة به ، بينها امنية ".



واضاف :" ان لجنة الامن والدفاع النيابية ستكون لها زيارات ميدانية لكل قواطع العمليات في المحافظات ،خاصة الساخنة منها ، لمناقشة العديد من الملفات ومنها التهريب الذي يمثل نهرا من الاموال الضائعة "، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها معالجة ملف التهريب وانهاء تداعياته الخطيرة.