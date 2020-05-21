بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 أيار 2020
آخر الأخبار
صحة السليمانية تحذر من كارثة في حال توسع جائحة كورونا في المحافظة الصحة: الحظر المناطقي السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من كورونا الصيهود يدعو الكاظمي الى فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية باستخدام قوات عسكرية ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، يتوقع شمول مناطق جديدة في الحظر المناطقي وزير الموارد المائية يحذر من تأثير سد اليسو التركي على المواسم القادمة ما لم يتم الاتفاق على خطة التشغيل الكربولي يحذر من تسييس مفوضية الانتخابات من جديد نصيف تطالب بإصدار مذكرات قبض بحق كل من يمثل شركة أوراسكوم المصرية في العراق ومن تعامل معها انشاء صندوق تقاعد للرياضيين .. ضمن اهداف نقابتهم نائب بصري : خمسة اسماء مرشحة لوزارة النفط ارسلت الى الكاظمي الازمة النيابية : المناطق الشعبية غير مبالية بالحظر .. والوضع الصحي يتجه للخطر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 21 أيار 2020 11:50 ص

لجنة نيابية : جهات امنية متورطة بملف التهريب

182c0355f24f6df3159b1c826648aa03_L
لجنة نيابية : جهات امنية متورطة بملف التهريب


اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية:" ان  التهريب مازال مستمرا بين المحافظات، وان جهات امنية متورطة بهذا الملف ".

وقال عضو اللجنة  النائب كاطع الركابي في تصريح صحفي :" ان التهريب لم ينقطع بين المحافظات ،  وهو لايقل خطورة عن الارهاب ، وهناك جهات متعددة متورطة به ، بينها امنية ".

واضاف :" ان  لجنة الامن والدفاع النيابية ستكون لها زيارات ميدانية لكل قواطع العمليات في المحافظات ،خاصة الساخنة منها ، لمناقشة العديد من الملفات ومنها التهريب الذي يمثل نهرا من الاموال الضائعة "،  مؤكدا ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها معالجة ملف التهريب وانهاء تداعياته الخطيرة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة: الحظر المناطقي السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من كورونا 21 أيار 2020 01:42 م

محمد الصيهود

الصيهود يدعو الكاظمي الى فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية باستخدام قوات عسكرية 21 أيار 2020 01:38 م

محمد الكربولي

الكربولي يحذر من تسييس مفوضية الانتخابات من جديد 21 أيار 2020 01:25 م

عالية نصيف

نصيف تطالب بإصدار مذكرات قبض بحق كل من يمثل شركة أوراسكوم المصرية في العراق ومن تعامل معها 21 أيار 2020 01:19 م

97467469_798129740718516_3924614838751330304_n

انشاء صندوق تقاعد للرياضيين .. ضمن اهداف نقابتهم 21 أيار 2020 01:13 م

20200401_1585735578-491-large

نائب بصري : خمسة اسماء مرشحة لوزارة النفط ارسلت الى الكاظمي 21 أيار 2020 12:47 م

350

الازمة النيابية : المناطق الشعبية غير مبالية بالحظر .. والوضع الصحي يتجه للخطر 21 أيار 2020 12:26 م

روحاني

روحاني.نحن كبلد صديق للعراق سنظل دوما إلى جانبه .. ونشطاء: لشفط ثرواته 21 أيار 2020 12:16 م

التعليقات