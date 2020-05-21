شركة شل تجلي موظفين أجانب من مشروع غازي في البصرة.. ما السبب؟

قال مسؤولان تنفيذيان بشركة غاز البصرة إن شركة شل أجلت موظفيها الأجانب، البالغ عددهم نحو 60، من شركة غاز البصرة ونقلتهم خارج البلاد يوم أمس الأربعاء.

وقال المسؤولان إن الموظفين جرى إجلاؤهم لأسباب أمنية بعد أن نظم موظفون تم تسريحهم احتجاجا في مقر شركة غاز البصرة وبالقرب من مجمع آخر للشركة. بحسب رويترز

وشركة غاز البصرة مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب المملوكة للحكومة وشل وميتسوبيشي.