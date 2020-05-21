خشان : الحلبوسي مات سياسيا وعزله قد يتم خلال الفصل الحالي





وصف النائب المستقل باسم خشان، قيام اعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لعزل رئيس المجلس محمد الحلبوسي بأنه "خطوة جادة" ، فيما بين :" ان الحلبوسي مات سياسيا بعد سحب تحالف ( سائرون ) دعمه منه".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان معظم الكتل السياسية داخل مجلس النواب غير مقتنعة باداء الحلبوسي ، ومن بينها القوى السنية ايضا "، لافتا الى :" ان قضية عزل الحلبوسي طرحت سابقا ، لكن اعادة طرحها يشير الى وجود نية وجدية حقيقية في عزله ".



واضاف :" ان جمع التواقيع النيابية لعزل الحلبوسي وتبني تحالف (سائرون) لذلك ، يعدان خطوة نحو تغييره خلال الفصل التشريعي الحالي"، مبينا :" ان الحلبوسي مات سياسيا وخسر اغلب الاطراف بعد تدخله بتشكيل الحكومة ".

