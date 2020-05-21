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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 21 أيار 2020 11:29 ص

خشان : الحلبوسي مات سياسيا وعزله قد يتم خلال الفصل الحالي

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خشان : الحلبوسي مات سياسيا وعزله قد يتم خلال الفصل الحالي


وصف النائب المستقل باسم خشان،  قيام اعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لعزل رئيس المجلس محمد الحلبوسي بأنه "خطوة جادة" ، فيما بين :" ان الحلبوسي مات سياسيا بعد سحب تحالف ( سائرون ) دعمه منه".

وقال خشان  في تصريح صحفي :" ان معظم الكتل السياسية داخل مجلس النواب غير مقتنعة باداء الحلبوسي ، ومن بينها القوى السنية ايضا "، لافتا  الى :" ان قضية عزل الحلبوسي طرحت سابقا ، لكن اعادة طرحها يشير الى وجود نية وجدية حقيقية في عزله ".

واضاف :" ان جمع التواقيع النيابية لعزل الحلبوسي وتبني تحالف (سائرون) لذلك ، يعدان خطوة نحو تغييره خلال الفصل التشريعي الحالي"، مبينا :" ان الحلبوسي مات سياسيا وخسر اغلب الاطراف بعد تدخله بتشكيل الحكومة ".
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