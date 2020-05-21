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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 09:23 ص

نتنياهو يرد على خامنئي: أي نظام يهدد إسرائيل سيواجه خطرا مماثلا

نتنياهو
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  حذيرا شديد اللهجة، إلى إيران بعد تغريدات للمرشد  علي خامنئي  .
وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في تويتر بالعبرية: ”يجب عليه أن يعلم بأن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل“.
وكان نتنياهو يرد على تعليقات لخامنئي نشرت على تويتر بالفارسية والإنجليزية والعربية.
وقال خامنئي: ”إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي. فلا شأن لنا بهم“، مشيرا إلى أنه كان يعني بكلامه ”سفاحين مثل نتنياهو“.
وكتب خامنئي: ”اسرائيل  هو المثال الأوضح على إرهاب الدولة.. منذ تأسيس الدولة اليهودية “.
ودان وزير الخارجية الأمريكي هذه التعليقات، وقال على تويتر: ”تستنكر الولايات المتحدة تعليقات المرشد خامنئي المثيرة للغثيان والمحرضة على الكراهية والمعادية للسامية“.
وأضاف: ”لا مكان لهؤلاء على تويتر أو أي منصة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأجرى بومبيو الأسبوع الماضي زيارة إلى إسرائيل استغرقت 8 ساعات، اتهم خلالها إيران بـ“استخدام مواردها لإثارة الرعب في وقت يواجه فيه شعبها أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط“.
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