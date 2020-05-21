نتنياهو يرد على خامنئي: أي نظام يهدد إسرائيل سيواجه خطرا مماثلا

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذيرا شديد اللهجة، إلى إيران بعد تغريدات للمرشد علي خامنئي .

وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في تويتر بالعبرية: ”يجب عليه أن يعلم بأن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل“.

وكان نتنياهو يرد على تعليقات لخامنئي نشرت على تويتر بالفارسية والإنجليزية والعربية.

وقال خامنئي: ”إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي. فلا شأن لنا بهم“، مشيرا إلى أنه كان يعني بكلامه ”سفاحين مثل نتنياهو“.

وكتب خامنئي: ”اسرائيل هو المثال الأوضح على إرهاب الدولة.. منذ تأسيس الدولة اليهودية “.

ودان وزير الخارجية الأمريكي هذه التعليقات، وقال على تويتر: ”تستنكر الولايات المتحدة تعليقات المرشد خامنئي المثيرة للغثيان والمحرضة على الكراهية والمعادية للسامية“.

وأضاف: ”لا مكان لهؤلاء على تويتر أو أي منصة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأجرى بومبيو الأسبوع الماضي زيارة إلى إسرائيل استغرقت 8 ساعات، اتهم خلالها إيران بـ“استخدام مواردها لإثارة الرعب في وقت يواجه فيه شعبها أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط“.



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