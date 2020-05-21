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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 09:18 ص

خامنئي يؤجج الفتن والصراعات: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل !!

خامنئي

قال المرشد  الإيراني علي خامنئي إن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.

و جاءت تصريحات خامنئي قبل يوم القدس الذي تحييه إيران هذا الأسبوع دعما للفلسطينيين.
وأضاف خامنئي في منشور على حسابه الرسمي على تويتر باللغة الإنجليزية ”سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل إسرائيل ولن نتردد في قول ذلك“.
وإيران، الخصم اللدود لإسرائيل في الشرق الأوسط، داعم رئيسي إلى جانب روسيا للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، إذ أرسلت مستشارين عسكريين وقدمت مواد ودفعت بفصائل شيعية من المتحالفة معها في المنطقة.
ونفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، مستهدفة ما يشتبه أنها شحنات أسلحة أو تحركات جنود بإشراف إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تدعمها طهران.
ومن ناحية أخرى، قال خامنئي اليوم إن عداء إيران تجاه إسرائيل ليست عداء ضد اليهود.

وقال خامنئي في تدوينة على حسابه الرسمي على تويتر باللغة الفارسية ”القضاء على حكومة إسرائيل لا يعني القضاء على اليهود. ليست لدينا مشكلة مع اليهود“.
وتابع قائلا ”القضاء على إسرائيل يعني أن يختار سكان فلسطين المسلمين والمسيحيين واليهود حكومتهم بأنفسهم ويطردوا الأجانب والبلطجية مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو“.
ومن المقرر أن يلقي خامنئي كلمة يوم الجمعة بمناسبة يوم القدس.

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