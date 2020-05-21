المحمداوي يدعو إلى مراجعة قرار وزارة التربية بشان تخفيض أجور الدراسة الأهلية ويعتبره غير منصف





دعا عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي إلى مراجعة قرار وزارة التربية بشأن تخفيض أجور الدراسة الأهلية بنسبة ١٠% ، واصفا إياه بغير المنصف.



وقال المحمداوي في بيان صحفي " على وزارة التربية مراجعة قرارها هذا واعتماد الوضع الإنساني والحالة العامة للبلاد " مؤكدا" ضرورة العدول عن القرار وتغييره بما ينسجم مع ما قامت به وزارة التعليم العالي من تخفيض ٢٥ ٪ من الأجور أو أكثر من ذلك ".



وتابع" في ظل هذه الظروف على القائمين بشؤون التربية إيجاد سبل تعزيز ثقة التلميذ وذويه بالمؤسسات التربوية للمحافظة على كفاءة التعليم"..