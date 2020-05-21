عضو بالمالية النيابية : ديون العراق تبلغ 124 مليار دولار



أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي أن ديون العراق تبلغ 124 مليار دولار، مرجحة عدم اقرار موازنة 2020 .



وقال الدراجي في تصريح صحفي إن "ديون العراق حاليا تبلغ 124 مليار دولار مبينا ان مصروفات عام 2019 بلغت ما يقارب 116 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "الديون المستحقة على العراق تشمل ما ترتب علينا من حرب الكويت".



وأضاف أن "الحكومة السابقة اخطأت عندما وافقت على تخفيض انتاج النفط لانه تسبب بخسائر كبيرة"، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى اتخاذ موقف حاسم من هذا القرار بعد تعيين وزير نفط جديد، حتى لو اضطررنا لمغادرة اتفاق اوبك".



واوضح أن "هناك العديد من الحلول التي يجب اتباعها لانقاذ البلاد من الازمة الاقتصادية الراهنة ، منها منع المضاربة بالغذاء وعدم استيراد المنتجات غير الاساسية ، وكذلك فرض السيطرة على المنافذ الحدودية من قبل الحكومة لضمان عدم استيراد المنتجات غير الضرورية"، مبينا أنه "بالامكان تحقيق ذلك عبر مساندة جهاز مكافحة الارهاب لما يوجد من ميليشيات كبيرة تسيطر على هذه المنافذ".