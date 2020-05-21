بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 أيار 2020
آخر الأخبار
القبض على اكثر من 47 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد المحمداوي يدعو إلى مراجعة قرار وزارة التربية بشان تخفيض أجور الدراسة الأهلية ويعتبره غير منصف عضو بالمالية النيابية : ديون العراق تبلغ 124 مليار دولار النفط ترد على نائبين حول موافقة العراق على اتفاق خفض الانتاج اللجنة النيابية المالية تكشف عن قانون لسد العجز في الموازنة نائب يكشف عن وجود تحركات نيابية فردية لتغيير رئاسة مجلس النواب الحالية تسجيل (١١٣) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية الكاظمي يؤكد اهمية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال خلال العيد الحلبوسي يبحث مع السفير المصري انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري السعودي التعاون بين البلدين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 03:54 ص

عضو بالمالية النيابية : ديون العراق تبلغ 124 مليار دولار

محمد صاحب الدراجي


أكد عضو  اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي  أن ديون العراق  تبلغ 124 مليار دولار، مرجحة عدم اقرار موازنة 2020 .

وقال الدراجي في تصريح صحفي  إن "ديون العراق حاليا  تبلغ 124 مليار دولار مبينا ان مصروفات عام 2019  بلغت ما  يقارب 116 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "الديون المستحقة على العراق تشمل ما ترتب علينا من حرب الكويت".

وأضاف  أن "الحكومة السابقة اخطأت عندما وافقت على تخفيض انتاج النفط لانه تسبب بخسائر كبيرة"، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى اتخاذ موقف حاسم من هذا القرار بعد تعيين وزير نفط جديد، حتى لو اضطررنا لمغادرة اتفاق اوبك".

واوضح  أن "هناك العديد من الحلول التي يجب اتباعها لانقاذ البلاد من الازمة الاقتصادية الراهنة ، منها منع المضاربة بالغذاء وعدم استيراد المنتجات غير الاساسية  ، وكذلك فرض السيطرة على المنافذ الحدودية من قبل الحكومة  لضمان عدم استيراد المنتجات غير الضرورية"، مبينا أنه "بالامكان تحقيق ذلك عبر مساندة جهاز مكافحة الارهاب لما يوجد من ميليشيات كبيرة تسيطر على هذه المنافذ".

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 21 أيار 2020 03:56 ص
إقرأ ايضا
جمال المحمداوي

المحمداوي يدعو إلى مراجعة قرار وزارة التربية بشان تخفيض أجور الدراسة الأهلية ويعتبره غير منصف 21 أيار 2020 03:58 ص

وزارة النفط

النفط ترد على نائبين حول موافقة العراق على اتفاق خفض الانتاج 21 أيار 2020 03:29 ص

هيثم الجبوري

اللجنة النيابية المالية تكشف عن قانون لسد العجز في الموازنة 21 أيار 2020 03:27 ص

حسن فدعم

نائب يكشف عن وجود تحركات نيابية فردية لتغيير رئاسة مجلس النواب الحالية 21 أيار 2020 03:25 ص

الكاظمي

الكاظمي يؤكد اهمية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال خلال العيد 21 أيار 2020 03:19 ص

story_img_5c5ef49de9af4

الحلبوسي يبحث مع السفير المصري انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا 21 أيار 2020 03:15 ص

image

وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري السعودي التعاون بين البلدين 21 أيار 2020 03:11 ص

عبد المهدي والكاظمي

العقابي يدعو الكاظمي لفتح ملفات فساد حكومة عبد المهدي 20 أيار 2020 04:14 م

التعليقات