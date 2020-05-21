النفط ترد على نائبين حول موافقة العراق على اتفاق خفض الانتاج







ابدت وزارة النفط استغرابها من التصريحات التي اطلقها النائبان محمد صاحب الدراجي و محمد شياع السوداني ، حول موافقة العراق على اتفاق خفض الانتاج الذي اتخذته منظمة " اوبك + " ووصفهما اياه بأنه قرار فردي .



واوضحت وزارة النفط في بيان:" ان قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق "اوبك +" لم يكن فردياً ،وإنما سبق ذلك عرض المقترح والأسباب الموجبة لذلك على المجلس الوزاري للطاقة و مجلس الوزراء واستحصال موافقتهما، قبل اعلان تأييد الاتفاق".



واضافت وزارة النفط انها تعاملت بواقعية وموضوعية مع قرار خفض الإنتاج بعيداً عن الشعارات والمزايدات السياسية. ووضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.



واشارت الى انها نشرت ايضاحاً بتاريخ 18 نيسان الماضي ، بينت فيه جميع الخطوات المتخذة من قبل الوزارة ، ولغاية الموافقة على اتفاق خفض الإنتاج ، وكان يمكن الاطلاع عليه في موقع الوزارة ، قبل إطلاق التصريحات غير الدقيقة.