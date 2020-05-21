اللجنة النيابية المالية تكشف عن قانون لسد العجز في الموازنة

كشفت اللجنة النيابية المالية، عن قانون لسد العجز في الموازنة.



وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري إن "الحكومة أعدت صيغة قانون، أرسلته إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020"، لافتاً إلى أن" اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل".





وأضاف أن"مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون"، مبيناً أن "هناك نقصا يبلغ 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد من الاقتراض".



وأشار الجبوري إلى أن "الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 أشهر من الممكن أن يكون الاقتراض داخلياً ،أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض".