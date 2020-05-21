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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 03:22 ص

تسجيل (١١٣) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

كورونا

اعلنت وزارة الصحة  والبيئة عن تسجيل (١١٣) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان  ان الاصابات توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٢، الكرخ: ١٧،مدينة الطب: ١٢،البصرة: ٢٤،النجف: ٢،السليمانية: ٩،اربيل: ٨،كربلاء: ١،كركوك: ١،واسط: ٢،بابل: ١،ذي قار: ٣،صلاح الدين: ١".


وأشارت الى:" ان عدد حالات الشفاء بلغت: ٧٢ حالة ،  في بغداد/ الرصافة: ٦، الكرخ: ٢٥، مدينة الطب: ٥،البصرة: ٦، كربلاء: ١٧،كركوك: ٥،ميسان: ٨".

وبينت:" ان عدد الوفيات بلغ : ٣ حالات ،  حالة في بغداد/ الرصافة، وحالتان في مدينة الطب".

وتابعت:" ان مجموع الإصابات بلغ:  ٣٧٢٤، و مجموع حالات الشفاء:   ٢٤٣٨و الراقدين الكلي:  ١١٥٢و مجموع الوفيات:   ١٣٤".

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