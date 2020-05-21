اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (١١٣) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة في بيان ان الاصابات توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٢، الكرخ: ١٧،مدينة الطب: ١٢،البصرة: ٢٤،النجف: ٢،السليمانية: ٩،اربيل: ٨،كربلاء: ١،كركوك: ١،واسط: ٢،بابل: ١،ذي قار: ٣،صلاح الدين: ١".





وأشارت الى:" ان عدد حالات الشفاء بلغت: ٧٢ حالة ، في بغداد/ الرصافة: ٦، الكرخ: ٢٥، مدينة الطب: ٥،البصرة: ٦، كربلاء: ١٧،كركوك: ٥،ميسان: ٨".



وبينت:" ان عدد الوفيات بلغ : ٣ حالات ، حالة في بغداد/ الرصافة، وحالتان في مدينة الطب".



وتابعت:" ان مجموع الإصابات بلغ: ٣٧٢٤، و مجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨و الراقدين الكلي: ١١٥٢و مجموع الوفيات: ١٣٤".