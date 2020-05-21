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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 أيار 2020 03:19 ص

الكاظمي يؤكد اهمية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال خلال العيد

الكاظمي




اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  اهمية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك .


وشدد الكاظمي  خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية, على اهمية  الإلتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ، داعيا لتعاون الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الاخرى، من أمراض مزمنة وغيرها.

وقال بيان لمكتب الكاظمي ان  المجتمعين استمعوا  لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات ، وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية".

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