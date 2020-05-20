تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.



وقال الياسري في الموقف الوبائي لهذا اليوم، إن محافظة النجف سجلت إصابتين جديدتين".



ودعا الياسري ابناء النجف إلى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع والالتزام بالتوصيات الصحية من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائيا من الوباء".

