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الأربعاء, 20 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 20 أيار 2020 04:23 م

تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف

كورونا في البصرة
أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال الياسري في الموقف الوبائي لهذا اليوم، إن محافظة النجف سجلت إصابتين جديدتين".

ودعا الياسري ابناء النجف إلى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع والالتزام بالتوصيات الصحية من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائيا من الوباء".
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