العقابي يدعو الكاظمي لفتح ملفات فساد حكومة عبد المهدي

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى ضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام.

وقال العقابي في بيان له "اطلعنا على خطوة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بإحالة الحكومة السابقة على التقاعد، وننبه السيد رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام ومحاسبتها على الخروق الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب ، فلا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف وطيها كما يحدث دائما".

واضاف النائب عن كتلة النهج الوطني ان "مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح وانتهاج سياسة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية ورعاية الشرائح الفقيرة ،تفرض على الجميع السعي لإعادة النظر بالرواتب العالية والمخصصات والامتيازات الكبيرة وغير المبررة التي تمنح للطبقة السياسية وكبار المسؤولين في الدولة العراقية من الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين اضافة الى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمنع ازدواج الرواتب وعدم تسويف الأمر تحت اي مبرر كان ترشيدا للانفاق العام وانعاشا لواردات الدولة وسدا للعجز في الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا".



وبين العقابي ان "واحدة من أبرز سلبيات النظام السياسي الحالي التي سببت فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب ، هو هذا التباين والتباعد في المستوى المعاشي بين الجانبين والذي ليس له ما يبرره على أرض الواقع، فبين مسؤول يستلم الملايين شهريا ومواطن لم يحصل على راتب الرعاية الاجتماعية ، ضاعت اسس العدالة وغابت معايير الإنصاف، والكل مسؤول عن معالجة هذا الخلل الفادح بتقليل الفوارق وإنصاف الفقراء وتأمين الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم".