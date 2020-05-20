الكاظمي يوافق مبدئياً على إرسال 400 مليار دينار رواتب لإقليم كردستان

أفاد مصدر في مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي وافق مبدئيا على إرسال 400 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في الإقليم.



وقال المصدر، إن الكاظمي وافق وبشكل مبدئي على ارسال 400 مليار دينار لتمويل الرواتب للعاملين في القطاع العام بالاقليم.



وأردف المصدر بالقول ان هذه الموافقة لم تدخل حيز التنفيذ، وحكومة الاقليم لم تتسلم الى الان اي مبلغ مالي، مضيفا انه الى الان من غير المعلوم اذا ما كان هذا المبلغ سيتم ارسال شهريا ام لا.



وتابع المصدر بالقول ان هذا المبلغ اقل مما كانت ترسله الحكومة الاتحادية سابقا بـ52 مليار دينار اذ كان المبلغ سابقا 452 مليار دينار.



