بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 أيار 2020
آخر الأخبار
الصجري: مجلس النواب يدير صفقات الوساطات التجارية بين الأحزاب تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف العقابي يدعو الكاظمي لفتح ملفات فساد حكومة عبد المهدي الكاظمي يوافق مبدئياً على إرسال 400 مليار دينار رواتب لإقليم كردستان تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل نشر صور الخميني وخامنئي ببغداد.. استفزاز لمشاعر ملايين العراقيين وتعزيز لنفوذ الميليشيات كتل سياسية ترفض ترشيح الساعدي لوزارة النفط إصابة لاعب للمنتخب الوطني العراقي للبليارد بهجوم مسلح ببغداد مصائب البرلمان عند الدرجات الخاصة .. فوائد ! نائب : جلسات البرلمان بعد العيد .. واولوية المناقشة للموازنة وقانون النفط والغاز
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 20 أيار 2020 03:35 م

تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل

كورونا في كردستان
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "استمراراً في إجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل".

وأوضح البيان، أن "المصابين امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، و فتاتان احداهما بعمر 15 عاما والاخرى 9 اعوام، مشيرا الى ان المصابات هن من اسرة مصاب يوم امس في حي "قتوي" في مدينة اربيل".

وتابع البيان ان "اربعة رجال اخرين من المصابين الجُدد وهم بأعمار 53 عاما، و42 عاما، و42 عاما، و29 عاما هم من الملامسين للحالة التي سجلت أمس، منوها الى ان المصابين من سكنة حيي "شاويس" و"بنصلاوة"، ومنطقة كرميان".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في البصرة

تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف 20 أيار 2020 04:23 م

اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية : لتأمين الرواتب لابد من الاقتراض 20 أيار 2020 02:03 م

المفوضية العليا لحقوق الإنسان

مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للحفاظ على التعليم ومجانيته 20 أيار 2020 01:44 م

كورونا

الحجر المناطقي في بغداد يدخل حيز التنفيذ 20 أيار 2020 10:24 ص

حريق

اندلاع حريق داخل وزارة الزراعة في ساحة الأندلس وسط بغداد 20 أيار 2020 10:17 ص

صحة نينوى

إصابة أكثر من 50 شخصا بالتسمم كانوا مدعوين على مأدبة إفطار في الموصل 20 أيار 2020 09:58 ص

حريق محاصيل

داعش الإرهابي يضرم النيران مجدداً في محاصيل زراعية بمحافظة كركوك 20 أيار 2020 09:52 ص

تشققات ارضية

ما هي حقيقة التشققات الارضية في النجف وكربلاء ؟ 20 أيار 2020 04:15 ص

التعليقات