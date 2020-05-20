تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "استمراراً في إجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل".



وأوضح البيان، أن "المصابين امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، و فتاتان احداهما بعمر 15 عاما والاخرى 9 اعوام، مشيرا الى ان المصابات هن من اسرة مصاب يوم امس في حي "قتوي" في مدينة اربيل".



وتابع البيان ان "اربعة رجال اخرين من المصابين الجُدد وهم بأعمار 53 عاما، و42 عاما، و42 عاما، و29 عاما هم من الملامسين للحالة التي سجلت أمس، منوها الى ان المصابين من سكنة حيي "شاويس" و"بنصلاوة"، ومنطقة كرميان".



