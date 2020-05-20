مصائب البرلمان عند الدرجات الخاصة .. فوائد !



اكد النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري:" ان مجلس النواب منشغل حاليا بظروف البلاد الصحية والاقتصادية الحرجة "، مبينا عدم وجود " متسع من الوقت " للخوض في ملف الدرجات الخاصة.



وقال العميري في تصريح صحفي :" ان البحث في ملف التصويت على الدرجات الخاصة خلال الفترة الراهنة امر مستبعد نظرا لظروف البلاد".



واضاف :" ان ملف المدراء العامين والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء يمكن تأجيله لحين الانتهاء من الازمتين الصحية والاقتصادية"، مشيرا الى :" ان السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن لهما الخوض في ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بعد انتهاء الازمة الحالية".



ف.ا