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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 02:10 م

مصائب البرلمان عند الدرجات الخاصة .. فوائد !

غايب العميري

اكد النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري:" ان مجلس النواب منشغل حاليا بظروف البلاد الصحية والاقتصادية الحرجة "، مبينا عدم وجود " متسع من الوقت " للخوض في ملف الدرجات الخاصة.

وقال العميري في تصريح صحفي :" ان البحث في ملف التصويت على الدرجات الخاصة خلال الفترة الراهنة امر مستبعد نظرا لظروف البلاد".

واضاف :" ان ملف المدراء العامين والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء يمكن تأجيله لحين الانتهاء من الازمتين الصحية والاقتصادية"، مشيرا الى :" ان السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن لهما الخوض في ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بعد انتهاء الازمة الحالية".

ف.ا
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