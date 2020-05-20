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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 02:06 م

البياتي : اقليم كردستان يصدر 450 الف برميل من نفط كركوك يوميا عبر جيهان

جاسم محمد جعفر البياتي

كشف النائب التركماني السابق جاسم محمد البياتي، عن استمرار اقليم كردستان ببيع نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي  بواقع 450 الف برميل يوميا، مؤكدا عدم امكانية العمل باتفاق اربيل وبغداد بشأن بيع النفط ورواتب الموظفين.

وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان اقليم كردستان يصدر نحو 600 الف برميل، 450  الفا منها من حقول كركوك والمتبقي من كردستان ، عبر ميناء جيهان التركي بشكل يومي".

واضاف :" ان اموال النفط تذهب لخزينة حكومة الاقليم، فضلا عن طلبها من بغداد اكثر من 700 مليار دينار شهريا لتسديد رواتب موظفي الاقليم ".

واوضح البياتي:" ان الحكومة الحالية لن تسدد رواتب موظفي الاقليم بسبب الفرق الكبير بين اسعار النفط في الوقت الراهن و700 مليار دينار قيمة فرق الـ 250 الف برميل بحسب اتفاق الاقليم وبغداد ".

 

ف.ا

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