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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 02:03 م

المالية النيابية : لتأمين الرواتب لابد من الاقتراض

اللجنة المالية النيابية

اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عن مقترح  قانون لسد العجز في الموازنة، فيما حددت طبيعة اللجوء الى القروض الداخلية او الخارجية.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي :" ان الحكومة اعدت صيغة قانون، ارسلت الى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي او الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020 "، لافتاً الى :" ان اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون الاموال اغلبها اموال دولة ، ومن الممكن ان تكون مقاصة بها في المستقبل".

واضاف :" ان مجموع الرواتب يبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون"، مبيناً :" ان هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً ، وحتى تتم معالجة مشكلة الرواتب لا بد  من الاقتراض".

واشار الجبوري الى :" ان الازمة  اذا استمرت من 3 الى 4 شهور ، من الممكن ان يكون الاقتراض داخلياً ،اما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي".

 

ف.ا

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