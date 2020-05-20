المالية النيابية : لتأمين الرواتب لابد من الاقتراض

اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عن مقترح قانون لسد العجز في الموازنة، فيما حددت طبيعة اللجوء الى القروض الداخلية او الخارجية.



وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي :" ان الحكومة اعدت صيغة قانون، ارسلت الى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي او الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020 "، لافتاً الى :" ان اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون الاموال اغلبها اموال دولة ، ومن الممكن ان تكون مقاصة بها في المستقبل".



واضاف :" ان مجموع الرواتب يبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون"، مبيناً :" ان هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً ، وحتى تتم معالجة مشكلة الرواتب لا بد من الاقتراض".



واشار الجبوري الى :" ان الازمة اذا استمرت من 3 الى 4 شهور ، من الممكن ان يكون الاقتراض داخلياً ،اما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي".

ف.ا