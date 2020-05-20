اتحاد القوى : الدعوات لاقالة الحلبوسي استهداف سياسي

عدت النائبة عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي، الدعوات والمحاولات لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الوقت الحالي بانها " استهداف سياسي ".



وقالت الجنابي في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي شخصية وطنية ، ونجح في اداء مهامه واستطاع ان ينفتح على الشركاء وكذلك العالم الخارجي ، وليس من السهل الاطاحة به" ، معتبرة دعوات اقالته "استهدافا سياسيا".



واضافت :" ان “الكثير من النواب وقعوا على استئناف الجلسات ، وبالتالي كان بامكان النائب الاول التشاور مع رئيس المجلس حول هذا الامر "، مبينة :" ان تعطيل الجلسات اجراء وقائي للحفاظ على ارواح وسلامة اعضاء المجلس ".



يذكر انه تم جمع تواقيع ١٣٠ نائبا لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

ف.ا