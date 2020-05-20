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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 02:00 م

اتحاد القوى : الدعوات لاقالة الحلبوسي استهداف سياسي

مها الجنابي

عدت النائبة عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي، الدعوات والمحاولات لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الوقت الحالي بانها " استهداف سياسي ".

وقالت الجنابي في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي شخصية وطنية ، ونجح في اداء مهامه واستطاع ان ينفتح على الشركاء وكذلك العالم الخارجي ، وليس من السهل الاطاحة به" ، معتبرة دعوات اقالته "استهدافا سياسيا".

واضافت :" ان “الكثير من النواب وقعوا على استئناف الجلسات ، وبالتالي كان بامكان النائب الاول التشاور مع رئيس المجلس حول هذا الامر "،  مبينة :" ان تعطيل الجلسات اجراء وقائي  للحفاظ  على ارواح وسلامة  اعضاء المجلس ".

يذكر انه تم جمع  تواقيع ١٣٠ نائبا  لاقالة  رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

 

ف.ا

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