بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 20 أيار 2020 01:50 م

تقرير أمريكي: إيران أصدرت أوامر جديدة إلى "فصائل مسلحة" في العراق!

فصائل

رصد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صدور أوامر جديدة من إيران إلى ميليشياتها المسلحة في العراق، في إطار خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا في العراق.

فقد دعمت طهران رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، وأمرت وكلاءها من الميليشيات بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأمريكية.

وذكر التقرير أن "إيران، بعد سنوات من التوترات التي كادت أن تؤدي إلى إشعال فتيل الحرب، خففت نهجها تجاه الغرب، وانتقلت من سياسية الاستفزاز إلى سياسة التعاون المحدود".

ويعكس هذا التغير محاولة إيران تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، التي يقول الإيرانيون، بحسب الصحيفة، إنها قد تفيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وترى الصحيفة أن الأميركيين قابلوا هذا التغير في سلوك إيران بشكل هادئ وغير مباشر، رغم أنهم يرفضون الإقرار علانية بأي تغيير في الموقف الإيراني.

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن هذه البدايات بالمجمل تمثل انفراجا أوليا، حتى وإن لم يستمر أو يؤد إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة، فقد خفض بالفعل توتر العلاقة، مقللا من خطر النزاع المفتوح.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أشهر من هجمات الكر والفر على القوات الأميركية في العراق والتي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب في يناير، أوقفت طهران نشاط الميليشيات الموالية لها وتوقفت الهجمات إلى حد كبير.

وتلفت الصحيفة إلى عدم معارضة طهران لتولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث لم تقبل به، حسب تعبير الصحيفة، ولكن ضغطت على الأحزاب الحليفة لها في العراق لدعمه.

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