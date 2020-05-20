بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 أيار 2020
آخر الأخبار
مصائب البرلمان عند الدرجات الخاصة .. فوائد ! نائب : جلسات البرلمان بعد العيد .. واولوية المناقشة للموازنة وقانون النفط والغاز البياتي : اقليم كردستان يصدر 450 الف برميل من نفط كركوك يوميا عبر جيهان المالية النيابية : لتأمين الرواتب لابد من الاقتراض اتحاد القوى : الدعوات لاقالة الحلبوسي استهداف سياسي القبض على متهم بترويج المخدرات جنوبي البصرة تسجيل 2346 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة في ايران تقرير أمريكي: إيران أصدرت أوامر جديدة إلى "فصائل مسلحة" في العراق! محمود عثمان: وفد كردي برئاسة مسرور البارزاني يزور بغداد قريبا مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للحفاظ على التعليم ومجانيته
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 01:44 م

مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للحفاظ على التعليم ومجانيته

المفوضية العليا لحقوق الإنسان


دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الاربعاء  الحكومة ، إلى الحفاظ على التعليم ومجانيته.

وقال البياتي في بيان: إن "قرار تخفيض ١٠٪ فقط من الأجور الدراسية للمدارس الأهلية دليل واضح  على ان الحكومة العراقية‬ لاتدرك حجم الأزمة الاقتصادية للبلد".
 
وأضاف أن "نسبة الطلبة في المدراس الأهلية هي ٦،٥٪ فقط في التعليم الابتدائي"، مخاطباً الحكومة بالقول "إن لم تحققوا مجانية التعليم في وقت الرخاء فحافظوا عليه عند الشدة على الاقل".
 
 وكانت  وزارة التربية قررت  امس، تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% ).

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية : لتأمين الرواتب لابد من الاقتراض 20 أيار 2020 02:03 م

كورونا

الحجر المناطقي في بغداد يدخل حيز التنفيذ 20 أيار 2020 10:24 ص

حريق

اندلاع حريق داخل وزارة الزراعة في ساحة الأندلس وسط بغداد 20 أيار 2020 10:17 ص

صحة نينوى

إصابة أكثر من 50 شخصا بالتسمم كانوا مدعوين على مأدبة إفطار في الموصل 20 أيار 2020 09:58 ص

حريق محاصيل

داعش الإرهابي يضرم النيران مجدداً في محاصيل زراعية بمحافظة كركوك 20 أيار 2020 09:52 ص

تشققات ارضية

ما هي حقيقة التشققات الارضية في النجف وكربلاء ؟ 20 أيار 2020 04:15 ص

شعار-وزارة-التربية-العراقية11

التربية تقرر مصير الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي 19 أيار 2020 03:08 م

الكهرباء في العراق

كربلاء تهدد الكهرباء بـ"إجراءات تصعيدية" والنجف تطالبها بإعادة الاستثناء 19 أيار 2020 11:35 ص

التعليقات