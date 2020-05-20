مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للحفاظ على التعليم ومجانيته





دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الاربعاء الحكومة ، إلى الحفاظ على التعليم ومجانيته.



وقال البياتي في بيان: إن "قرار تخفيض ١٠٪ فقط من الأجور الدراسية للمدارس الأهلية دليل واضح على ان الحكومة العراقية‬ لاتدرك حجم الأزمة الاقتصادية للبلد".



وأضاف أن "نسبة الطلبة في المدراس الأهلية هي ٦،٥٪ فقط في التعليم الابتدائي"، مخاطباً الحكومة بالقول "إن لم تحققوا مجانية التعليم في وقت الرخاء فحافظوا عليه عند الشدة على الاقل".



وكانت وزارة التربية قررت امس، تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% ).



ف.ا