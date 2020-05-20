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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 01:40 م

صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق

النزاهة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينة أن أمر الاستقدام جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات.

واشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقت نينا نسخة منه  إلى أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011).

وكانت  الهيئة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي، عن صدور سبعين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ متهمين من الدرجات العليا والخاصة، منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومديرون عامون ووكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.

ف.ا
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