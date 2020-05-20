نائب عن الحكمة يؤكد ان هناك اجماعا سياسيا على خلو الكابينة الحكومية من اي وزير سابق



اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم ان هناك اجماعا سياسيا على خلو الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اي وزير سابق.



وقال فدعم في تصريح صحفي ، ان هناك اجماعا للقوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من اي وزير سابق بحكومة عادل عبد المهدي"، داعيا "القوى الكردية الى احترام رغبة القوى الوطنية بعدم ترشيح اي وزير سابق للحقائب الشاغرة لاسيما حقيبتي الخارجية والعدل".



واضاف انه :" خلال تشكيل الحكومة قدم طلب موقع من 130 نائبا و15 محافظا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض ابقاء وزير التخطيط السابق نوري الدليمي في منصبه في الحكومة الجديدة، كونه وزيرا ناجحا وادارته للوزارة كانت بمهنية عالية".



وتابع :" انه كانت هناك رغبة لدى الكتل السياسية لابقاء وزير الصحة السابق جعفر علاوي بسبب نجاحه في ادارته لملف جائحة كورونا، الا ان اصرار القوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من اي وزير سابق حال دون الابقاء على الوزيرين".



ف.ا