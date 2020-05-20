بعد تحذيرات من فقدان السيطرة على كورونا بالعراق.. الصحة تطلق خطة وحيدة لتطويق الفايروس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن انطلاق تطبيق خطة الحظر المناطقي في عدد من مناطق العاصمة بغداد، عادة إياها "السبيل الوحيد المتاح" لتطويق فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما حذرت خلية الأزمة النيابية، من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل إصابات مرتفعة في العاصمة بغداد، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل.

وقال عضو الخلية عليوي في تصريح صحفي، إن" المستشفيات المخصصة للحجر الصحي في بغداد امتلأت بالمصابين بفيروس كورونا واصبحت غير قادرة على استيعاب اعداد إضافية"، لافتاً إلى أن "عدم فرض الحظر الشامل قد يفقد السيطرة على انتشار الوباء".

وأضاف أن "تسجيل إصابات مرتفعة في بغداد يعد مؤشراً خطيراً يقود البلاد إلى أزمة صحية كبيرة"، داعيا الكاظمي إلى إعلان حظر التجوال الشامل وتشديد الإجراءات الأمنية عبر نشر مفارز الشرطة والقوات الأمنية في المناطق غير الملتزمة، فضلاً عن مرافقة تلك القوات فرق الصحة لمتابعة جميع المواطنين".

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إن التوجه إلى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من وباء كورونا، مشيرا إلى ان زيادة عدد الاصابات يوميا تسبب صعوبة في سيطرة المؤسسات الصحية عليها ما يؤدي الى ارتفاع معدلات الوفيات التي لا تزيد على 3.7 بالمئة بالوقت الحالي.

وعزا الحلفي تذبذب حالات الإصابات الى عدد الفحوصات المنفذة التي يحكمها توفير أدوات الفحص وغيرها من المستلزمات، مؤكدا جهوزية الوزارة لتطبيق الحظر المناطقي اليوم الأربعاء برفع عدد الفحوصات يوميا، حيث تم توزيع اكثر من 50 ألف فحص، ونتوقع ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بسبب وجود إصابات مخفية تأخر العثور عليها ومستمرة بالاختلاط ونقل العدوى بين المواطنين وكانت السبب في ارتفاع اعداد المصابين وهذا امر مقلق للغاية.

وأضاف أن توجه الوزارة نحو الحظر المناطقي هو نجاحه في بعض المحافظات منها النجف الذي طبق في المشخاب بعد ظهور عدد كبير من الاصابات فيها وتمت السيطرة عليها، وكذلك تطبيقه في القرية العصرية (الشجيرية)، في محافظة بابل ونجحت الخطة بشكل كبير ايضا، لافتا الى ان الحظر المناطقي لن ينجح الا بتعاون القوات الأمنية ووجهاء المناطق المشمولة بالحظر والاهالي ايضا.

وقد قررت وزارة الصحة البدء بالحظر المناطقي التام اعتبارا من اليوم الاربعاء ولمدة أسبوعين، ولبعض القطاعات والمحلات للمناطق المؤشرة لدى دائرتي صحة الرصافة والكرخ وهي: مدينة الصدر، ومدينة الحبيبية، ومدينة الكمالية، ومدينة الحرية، ومدينة الشعلة، ومدينة العامرية.



